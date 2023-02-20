В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
40 минут назад

Создан не вызывающий резистентность бактерий антибиотик

Lenta.ru

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре создали антибиотик широкого спектра действия, не вызывающий резистентность бактерий. Выводы работы описываются в журнале EBioMedicine.

Создан не вызывающий резистентность бактерий антибиотик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Открытие нового препарата произошло случайно: во время разработки специальной мини электростанции для подзарядки телефонов в полевых условиях, которая была основана на микробах. Позднее появилась идея модифицировать эти соединения в потенциальные антибиотики. Сначала исследователи решили, что эти химические вещества могут быть токсичными для клеток человека, но один оказался безопасным. Этот образец оказался способен уничтожить любой бактериальный патоген, который тестировали.

Уникальность препарата заключается в том, что бактерии не вырабатывают устойчивость к нему, что является основным препятствием при создании новых антибиотиков.

Новое лекарство также обладает особым механизмом действия. В отличие от, например, пенициллина, который воздействует на определенную функцию микробов, инновационный антибиотик влияет на многие функции одновременно: нарушает бактериальную мембрану, что приводит к деактивации патогена.

В дальнейшем планируется провести дополнительные исследования для определения безопасности и эффективности препарата на людях, чтобы выявить все клинические преимущества и риски.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий