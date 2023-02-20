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1 час назад

Климатолог Кокорин: "Ледник Судного дня" растает уже в следующем столетии

Газета.Ruиещё 2

Климатолог Алексей Кокорин утверждает, что комплекс ледников в Западной Антарктиде, включая ледник Туэйтса, растает и поднимет уровень Мирового океана на три метра уже в 22 веке. Об этом сообщает РИА Новости.

Назван период, когда растает "Ледник Судного дня"
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Конечно, это не 21 век. В 22 веке таяние западных антарктических шельфовых ледников, их очень много, может повысить уровень Мирового океана на три метра", — рассказал Кокорин.

Он добавил, что при наихудшем сценарии развития событий подъем уровня океана в 22 веке может достигнуть и пяти метров под воздействием "всех факторов", включая влияние человека и тепловое расширение воды.

По его словам, глобальное потепление удастся остановить на уровне плюс 2-2,5°С относительно доиндустриальной эпохи, если все страны достигнут углеродной нейтральности до конца века. Это позволит снизить темпы повышения уровня Мирового океана. Ранее стало известно, что "ледник Судного дня" в Антарктиде может быстро отступить в ближайшие годы, говорят ученые, усиливая опасения по поводу экстремального уровня моря.

Наука и техника,Алексей Кокорин,
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