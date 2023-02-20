Назван период, когда растает "Ледник Судного дня"

Климатолог Алексей Кокорин утверждает, что комплекс ледников в Западной Антарктиде, включая ледник Туэйтса, растает и поднимет уровень Мирового океана на три метра уже в 22 веке. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Конечно, это не 21 век. В 22 веке таяние западных антарктических шельфовых ледников, их очень много, может повысить уровень Мирового океана на три метра", — рассказал Кокорин.

Он добавил, что при наихудшем сценарии развития событий подъем уровня океана в 22 веке может достигнуть и пяти метров под воздействием "всех факторов", включая влияние человека и тепловое расширение воды.