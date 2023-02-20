Когда в России появится цифровой кодекс

Разработанную президентским Советом по правам человека (СПЧ) концепцию защиты прав граждан в цифровой среде необходимо проводить в жизнь уже в этом году, поскольку количество и уровень киберугроз постоянно растут. Об этом в интервью «Парламентской газете» сказал специалист по системам искусственного интеллекта, член СПЧ Игорь Ашманов.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

- Игорь Станиславович, каким образом и в какие сроки будут реализованы положения концепции?

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- Поручение, которое дал Совету по правам человека президент, мы выполнили больше года назад. Текст документа разослали во все заинтересованные ведомства, а после получения замечаний учли их в тексте документа. Сейчас поправки пошли уже по третьему кругу и есть ощущение, что эта работа затягивается. С нашей позицией не согласны в Минэкономразвития, где указали, что не могут поддержать запрет на принуждение к цифровому общению с государством, потому что тогда замедлится программа цифровой трансформации.

Но кто-то все-таки должен запустить законотворческую работу по реализации концепции — мы попытаемся сделать это как можно скорее. Я надеюсь, что в этом году она начнется, а может, и будет сделана полностью. Результатом необязательно должен стать единый цифровой кодекс, это может быть набор правовых документов, который урегулирует те или иные вопросы цифровых прав граждан. Сейчас все это растет, как бурьян.

- Какие позиции в документе наиболее важные?

- Отмечу, что некоторые моменты, отраженные в нашей концепции, уже отражены в законах. Так, трансформируется ответственность и само отношение к обработке персональных данных, принят закон о Единой биометрической системе, в котором четко указано, что человека нельзя принуждать к общению с государством в цифровой форме и можно отзывать свои биометрические данные. Другое дело, пока не до конца понятно, как это будет работать, если, например, вы попали в объектив уличной камеры и ваши данные передали в ЕБС. Ответов на вопросы, как узнать, что вы там есть и как используется ваша биометрия, пока нет.

Необходимо запретить цифровую дискриминацию. Пример: человек захотел получить кредит в крупном банке, долго заполнял анкету, а отказ получил за пятнадцать секунд. Очевидно, что решение принял искусственный интеллект, но клиенту банка об этом не сообщили. Как не объяснили, на основе чего сделан такой вывод и как его оспорить. Но жизнь человеку уже испортили — в других банках ему тоже будут отказывать. Так быть не должно.

Недопустимы социальные рейтинги. Те, кто сегодня говорит про индивидуальные траектории учащихся, просто хотят управлять их судьбой. Это означает, что в определенный момент ребятам начнут выкручивать руки и говорить, что искусственный интеллект лучше знает, что им нужно в жизни. Хотя траектория — это судьба, а человек генерирует события внутри себя и он непредсказуем.

- Что касается камер наблюдения, ни у кого из нас нет возможности не попадать в их поле зрения…

- Действительно, это сегодня «серая» правовая зона. Изображение лица — это биометрия. Закон напрямую запрещает собирать ее у совершеннолетних, но дети ходят по тем же улицам, что и взрослые. Но одно дело просто снимать, другое дело — хранить персональные данные и распознавать по ним человека. Госорганы пытаются это делать, мотивируя вопросами безопасности. Но могу сказать, у них большие планы на наши лица. Идет борьба за цифровую власть, поэтому, конечно, правовое регулирование этого вопроса нужно развивать.

- Как оградить себя от попадания в сферу действия рекомендательных алгоритмов?

- Рекомендательные системы — это сложный искусственный интеллект, который имеет целью продать как можно больше товара, и он, конечно, не принимает во внимание никаких гуманитарных соображений. Человек для таких разработчиков — это просто вектор покупок, количество которых нужно увеличивать. Если алгоритм понимает, что клиент платежеспособен, ему втюхивают больше и больше и по более высоким ценам.

У человека должна быть возможность отключать рекомендательные сервисы, над этим сейчас работают законодатели. В Китае их уже запретили и ввели огромные штрафы за использование. Там же вводят нормы раскрытия алгоритмов искусственного интеллекта, то есть человек всегда должен знать, с кем он общается, и иметь возможность переключаться на реального оператора. Во всех случаях это должно быть обозначено и сразу предложен механизм отказа от общения с ботом, что сейчас в России сделать практически невозможно.