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35 минут назад

Xiaomi может не выпустить Xiaomi 13S

Ferra.ru

Уже скоро состоится глобальный выпуск серии Xiaomi 13. Ожидалось, что помимо основных моделей в ней могут быть смартфоны Xiaomi 13S. Однако поступила другая информация.

Xiaomi может не выпустить Xiaomi 13S
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как сообщил инсайдер Digital Chat Station, похоже, что в этом году серии Xiaomi 13S может и не быть. Компания выпустила линейку Xiaomi 12S в августе прошлого года в дополнение к стандартной Xiaomi 12. В нынешнем году, почему-то, всё может быть иначе.

Сообщается также, что в 2023 году может состояться глобальный запуск серии Xiaomi 13T. Предположительно, одним из телефонов линейки станет переименованный Redmi K60 Extreme Edition.

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