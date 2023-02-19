Xiaomi может не выпустить Xiaomi 13S

Уже скоро состоится глобальный выпуск серии Xiaomi 13. Ожидалось, что помимо основных моделей в ней могут быть смартфоны Xiaomi 13S. Однако поступила другая информация.

Как сообщил инсайдер Digital Chat Station, похоже, что в этом году серии Xiaomi 13S может и не быть. Компания выпустила линейку Xiaomi 12S в августе прошлого года в дополнение к стандартной Xiaomi 12. В нынешнем году, почему-то, всё может быть иначе.