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51 минуту назад

Искусственный интеллект научили генерировать бесконечные уровни для Super Mario Bros.

Ferra.ru

Команда из шести датских исследователей создала инструмент искусственного интеллекта под названием MarioGPT, который может генерировать бесконечные уровни для Super Mario Bros.

ИИ научили генерировать бесконечные уровни для Super Mario Bros.
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам исследователя из Копенгагенского университета, который работал над проектом, инструмент использует «тонко настроенную модель GPT2». Он превращает текстовые запросы типа «много труб, много врагов, мало блоков, низкая высота» в уровни, которые выглядят почти так же, как в реальной игре Super Mario Bros.

Исследователь признал, что инструменту не всегда удаётся создавать уровни на основе подсказок, хотя по большей части он «работает хорошо».

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