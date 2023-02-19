Xiaomi представит международные версии робопса и андроида CyberOne

Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Twitter объявил, что на выставке MWC 2023 покажут роботов CyberDog и CyberOne.

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Какие-либо подробности о презентации пока не раскрываются. Робособака CyberDog была представлена еще в 2021 году, а гуманоида CyberOne впервые показали в 2022 году.

Робособака Xiaomi поступила в продажу в Китае по цене в 10 тыс. юаней (около 108,4 тыс. руб.). Человекоподобный робот пока еще не доступен в продаже. Учитывая эту информацию, есть вероятность, что Xiaomi покажет международные версии своих роботов и также анонсирует начало продаж Xiaomi CyberOne.