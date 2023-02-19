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45 минут назад

Xiaomi представит международные версии робопса и андроида CyberOne

Газета.Ru

Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Twitter объявил, что на выставке MWC 2023 покажут роботов CyberDog и CyberOne.

Xiaomi представит международные версии робопса и андроида CyberOne
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Какие-либо подробности о презентации пока не раскрываются. Робособака CyberDog была представлена еще в 2021 году, а гуманоида CyberOne впервые показали в 2022 году.

Робособака Xiaomi поступила в продажу в Китае по цене в 10 тыс. юаней (около 108,4 тыс. руб.). Человекоподобный робот пока еще не доступен в продаже. Учитывая эту информацию, есть вероятность, что Xiaomi покажет международные версии своих роботов и также анонсирует начало продаж Xiaomi CyberOne.

За работу Xiaomi CyberDog отвечает модуль Jetson Xavier NX от Nvidia, который включает 384 ядра CUDA, 48 тензорных ядер, шесть процессоров Carmel и два выделенных ядра для глубокого обучения. Про робота-гуманоида CyberOne известно, что его рост составляет 177 см, а вес — 52 кг. Он способен передвигаться со скоростью около 3,6 км/ч и распознавать 45 человеческих эмоций.

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