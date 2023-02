Нейросеть представила сериал The Last of Us в стиле 80-х

Пользователь под ником Dan Taveras Music с помощью Midjourney представил сериал The Last of Us в виде ситкома 80-х. Нейросеть создала открывающую заставку, в которой Джоэл, Элли и другие герои выглядят счастливыми, а заражённые превратились в обычных зомби.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Открывающая заставка сериала The Last of Us в стиле 80-х

Видео доступно на Vimeo-канале Just User. Права на ролик принадлежат Midjourney.

Оператор Эбен Болтер приложил руку к четырём эпизодам сериала The Last of Us. Недавно в общении с журналистами издания The Credits он раскрыл небольшую тайну — съёмочной команде проекта было запрещено произносить слово «зомби». Им также не рекомендовалось называть этим термином заражённых.

Авторы не хотели, чтобы сериал ассоциировался с типичным проектом про зомби. С самого начала они позиционировали его как постапокалиптическую драму про людей.

Премьера шестой серии состоится 20 февраля на HBO Max. В ней Джоэл встретит своего младшего брата Томми.