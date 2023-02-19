Планетарный радар НАСА зафиксировал продолговатый астероид

Третьего февраля астероид, длина которого более чем в три раза превышает его ширину, благополучно пролетел мимо Земли на расстоянии около 1,8 миллиона километров. Хотя не было никакого риска столкновения астероида 2011 AG5 с нашей планетой, ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии внимательно отслеживали объект.

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Это сближение предоставило первую возможность детально рассмотреть астероид с момента его обнаружения в 2011 году. Наблюдения с помощью радара Солнечной системы Голдстоун на объекте Deep Space Network в Калифорнии, показали, что длина астероида составляет примерно 500 метров, а ширина 150 метров.

Радарные наблюдения проводились с 29 января по 4 февраля. Были зафиксированы несколько других деталей: наряду с большой вогнутостью в одном из двух полушарий астероида, 2011 AG5 имеет едва заметные темные и более светлые области, которые могут указывать на мелкомасштабные особенности поверхности. И если бы астероид был виден человеческим глазом, он казался бы темным, как древесный уголь. Наблюдения также подтвердили, что 2011 AG5 имеет медленную скорость вращения, для полного оборота ему требуется девять часов.