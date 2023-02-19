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38 минут назад

Ученые показали первое изображение лица набатейской женщины

Газета.Ru

Группа археологов из Саудовской Аравии в рамках национального проекта Hegra впервые реконструировали лицо представителя набатейской цивилизации. Об этом ученые рассказали National Geographic.

Ученые показали первое изображение лица набатейской женщины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Представители этой цивилизации оставили после себя мало свидетельств, однако ученым известно, что они были торговцами и жили вдоль «Дороги Благовоний», которая связывала Южную Аравию со Средиземным морем. Набатеи образовали свое государство в III веке до н. э. на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии.

Ученые провели реконструкцию лица женщины, скелет которой был найден в 2015 году в 2000-летней гробнице в Гегре. Этот объект находится в древнем городе Аль-Ула.

Ее назвали Хинат, это имя было высечено в гробнице. Помимо нее в ней также нашли 80 других тел. По словам археологов, она обладала среднем социальным статусом.

Для реконструкции лица международная команда использовала КТ-сканирование и 3D-принтер для создания силиконовой фигуры женщины с темными волосами.

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