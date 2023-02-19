США отменили поиски сбитых НЛО

США прекратили поиски двух неопознанных летающих объектов (НЛО), которые военные страны сбили ранее в этом месяце. Прекращение поиска может означать, что страна никогда не узнает, что это были за объекты, как они приводились в движение и откуда они взялись, пишет NBC News.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Это относится к двум НЛО, сбитым американскими истребителями 10 февраля на Аляске, и 12 февраля у побережья штата Мичиган. Поиски в том числе велись с помощью воздушных снимков, датчиков, инспекций, а также подповерхностным сканированием. Обнаружить обломки так и не удалось.

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о формировании межведомственной группы для решения проблемы недавних и будущих неопознанных подобных объектов.