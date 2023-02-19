В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
41 минуту назад

Правду об их происхождении мы не узнаем: США отменили поиски сбитых НЛО

Ferra.ru

США прекратили поиски двух неопознанных летающих объектов (НЛО), которые военные страны сбили ранее в этом месяце. Прекращение поиска может означать, что страна никогда не узнает, что это были за объекты, как они приводились в движение и откуда они взялись, пишет NBC News.

США отменили поиски сбитых НЛО
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это относится к двум НЛО, сбитым американскими истребителями 10 февраля на Аляске, и 12 февраля у побережья штата Мичиган. Поиски в том числе велись с помощью воздушных снимков, датчиков, инспекций, а также подповерхностным сканированием. Обнаружить обломки так и не удалось.

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о формировании межведомственной группы для решения проблемы недавних и будущих неопознанных подобных объектов.

Некоторые критики считают, что всей этой “истерией” с НЛО страна пытается отвести внимание от так называемого “Американского Чернобыля” – недавнего крушения поезда с токсичными веществами в Огайо.

Наука и техника,Джозеф Байден,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий