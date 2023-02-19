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1 час назад

В Китае придумали, как защитить дороги от обледенения

Газета.Ru

Исследовательская группа из Научно-исследовательского института автомобильных дорог Министерства транспорта Китая придумала способ сделать дороги устойчивыми к обледенению. Результаты работы были опубликованы в журнале ACS Omega.

В Китае придумали, как защитить дороги от обледенения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы предложили добавлять в асфальт полимерные микрокапсулы с органическими солями, которые растапливают снег и препятствуют образованию льда на дороге без дополнительной обработки. Эффект сохраняется на протяжении семи-восьми лет.

Полевые эксперименты подтвердили, что в результате постепенного разрушения полимера содержимое микрокапсул медленно выделяется на дорожное полотно, препятствуя образованию льда. Более того, температура замерзания воды на поверхности трассы снижалась до -21 градуса.

По словам ученых, использование микрокапсул эффективнее и дешевле, чем посыпание дорог хлоридом соли.

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