На экранах смартфонов Google стали появляться «мертвые зоны»

Пользователи смартфонов Google Pixel 7 и 7 Pro стали жаловаться на появления «мертвых зон» на экране, из-за чего устройство перестает реагировать на касания. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

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По словам некоторых пострадавших, их смартфоны перестают регистрировать нажатия в нижней части экрана. Причем проблема решается простой перезагрузкой устройства. Судя по всему, ошибка повторяется с периодичностью в несколько раз в день или раз в неделю.

Один из владельцев Pixel 7 Pro пишет, что в его случае проблема решается простой блокировкой смартфона — после разблокировки неактивный участок экрана снова приходит в рабочее состояние.