На экранах смартфонов Google стали появляться «мертвые зоны»

Пользователи смартфонов Google Pixel 7 и 7 Pro стали жаловаться на появления «мертвых зон» на экране, из-за чего устройство перестает реагировать на касания. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.
По словам некоторых пострадавших, их смартфоны перестают регистрировать нажатия в нижней части экрана. Причем проблема решается простой перезагрузкой устройства. Судя по всему, ошибка повторяется с периодичностью в несколько раз в день или раз в неделю.
Один из владельцев Pixel 7 Pro пишет, что в его случае проблема решается простой блокировкой смартфона — после разблокировки неактивный участок экрана снова приходит в рабочее состояние.
Компания Google пока никак не комментировала проблему, хотя жалобы о «мертвых зонах» появляются уже на протяжении нескольких месяцев. Вероятнее всего, компания на данный момент работает над устранением ошибки с помощью обновления программного обеспечения.