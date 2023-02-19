В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
13 минут назад

Владельцы Google Pixel 7 жалуются на "мертвые зоны" дисплея

Газета.Ru

Пользователи смартфонов Google Pixel 7 и 7 Pro стали жаловаться на появления «мертвых зон» на экране, из-за чего устройство перестает реагировать на касания. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

На экранах смартфонов Google стали появляться «мертвые зоны»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам некоторых пострадавших, их смартфоны перестают регистрировать нажатия в нижней части экрана. Причем проблема решается простой перезагрузкой устройства. Судя по всему, ошибка повторяется с периодичностью в несколько раз в день или раз в неделю.

Один из владельцев Pixel 7 Pro пишет, что в его случае проблема решается простой блокировкой смартфона — после разблокировки неактивный участок экрана снова приходит в рабочее состояние.

Компания Google пока никак не комментировала проблему, хотя жалобы о «мертвых зонах» появляются уже на протяжении нескольких месяцев. Вероятнее всего, компания на данный момент работает над устранением ошибки с помощью обновления программного обеспечения.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий