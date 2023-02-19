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37 минут назад

Нейросети в тренде? IT-гигант Tencent бросила идею с развитием виртуальной реальности

Ferra.ru

Всемирные экономические проблемы заставляют китайского технологического гиганта Tencent Holdings сокращать расходы и численность персонала в своем подразделении метавселенной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех знакомых с вопросом источников.

IT-гигант Tencent бросила идею с развитием виртуальной реальности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

У компании были амбициозные планы по созданию программного и аппаратного обеспечения виртуальной реальности. Компания даже успела разработать концепцию нового игрового контроллера, похожего на кольцо. Однако, как сообщили источники, трудности с достижением быстрой прибыльности и большие инвестиции, необходимые для производства конкурентоспособного продукта, были одними из факторов, которые заставили отказаться от развития метавселенной.

Ранее Tencent Holdings, Baidu, NetEase и другие китайские IT-гиганты обнародовали планы по тестированию и запуску собственных нейросетей, подобных нашумевшей ChatGPT, в ближайшем будущем.

Наука и техника,Baidu,
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