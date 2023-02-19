Apple сократила заказы TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., более известная как TSMC, является крупнейшим производителем чипов в мире. Apple же выступает главным его клиентом: считается, что на её долю приходится четверть дохода тайваньцев. Однако, как оказалось, доход теперь может снизиться.

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Из-за общих проблем мировой экономики и прошлогодней нехватки чипов некоторые крупные бренды отменяют заказы, размещённые ранее в TSMC. Эта же участь постигла и Apple. Об этом сообщил инсайдер в Weibo.