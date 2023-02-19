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53 минуты назад

Несгоревшие элементы «Прогресса МС-21» затопили в Тихом океане

Деловая газета "Взгляд"

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» сведен с орбиты и затоплен в несудоходной части Тихого океана, сообщил Роскосмос.

«Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет», – говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

Указывается, что корабль «вошел в атмосферу и разрушился», а несгоревшие элементы затоплены в океане.

В субботу «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковали от МКС. Однако сведение корабля с орбиты было отложено.

Наука и техника,Роскосмос,
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