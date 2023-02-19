«Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» сведен с орбиты и затоплен в несудоходной части Тихого океана, сообщил Роскосмос.

Фото: Роскосмос Роскосмос

«Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет», – говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

Указывается, что корабль «вошел в атмосферу и разрушился», а несгоревшие элементы затоплены в океане.