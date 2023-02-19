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1 час назад

«Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане

Lenta.ru

Неисправный грузовой корабль «Прогресс МС-21», который ранее отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане. Об этом сообщает корпорация «Роскосмос».

«Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Корабль свели с орбиты, после чего он вошел в атмосферу и разрушился. Элементы конструкции, которые не сгорели, упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Отмечается, что на МКС «Прогресс МС-21» проработал более 3,5 месяцев.

Корабль «Прогресс МС-21» был запущен 26 октября прошлого года и спустя двое суток доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. Утечка теплоносителя у корабля была зафиксирована 11 февраля. Позже в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» приняли решение свести грузовой корабль «Прогресс МС-21» с орбиты.

Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,
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