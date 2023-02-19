«Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане

Неисправный грузовой корабль «Прогресс МС-21», который ранее отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане. Об этом сообщает корпорация «Роскосмос».

Корабль свели с орбиты, после чего он вошел в атмосферу и разрушился. Элементы конструкции, которые не сгорели, упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Отмечается, что на МКС «Прогресс МС-21» проработал более 3,5 месяцев.