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14 минут назад

Пользователи нашли проблемы в стабилизации камеры Samsung Galaxy S23 Ultra

Ferra.ruиещё 1

Прошло не так много времени с анонса флагманского Samsung Galaxy S23 Ultra. Несмотря на это, камера новинки уже успела показать себя как не без проблемную.

Выявлены проблемы в стабилизации камеры Samsung Galaxy S23 Ultra
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, ряд пользователей сообщили о проблемах с функцией оптической стабилизации при фотосъёмке. По их словам, в данном режиме они наблюдали эффект стабилизации в виде слайд-шоу, которое не успевает за движением устройства.

Наиболее заметна данная проблема в условиях низкой освещенности, когда эффект стабилизации должен быть наиболее очевиден.

И хоть Samsung пока что не определила первопричину проблемы, ожидается, что компания выпустит обновление прошивки для её устранения. Отметим, что с апдейтом ОС на устройствах Samsung также стоит быть аккуратнее — у некоторых владельцев Galaxy S21 и Galaxy S22 обновление One UI 5.1 вызвало ускоренную разрядку аккумулятора.

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