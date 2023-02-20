Выявлены проблемы в стабилизации камеры Samsung Galaxy S23 Ultra

Прошло не так много времени с анонса флагманского Samsung Galaxy S23 Ultra. Несмотря на это, камера новинки уже успела показать себя как не без проблемную.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, например, ряд пользователей сообщили о проблемах с функцией оптической стабилизации при фотосъёмке. По их словам, в данном режиме они наблюдали эффект стабилизации в виде слайд-шоу, которое не успевает за движением устройства.

Наиболее заметна данная проблема в условиях низкой освещенности, когда эффект стабилизации должен быть наиболее очевиден.