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24 минуты назад

Новый Ryzen 7 для ноутбуков оказался на 34% быстрее Ryzen 9 прошлого поколения

Ferra.ruиещё 1

8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7745HX был протестирован с помощью программного обеспечения Cinebench R23.

Новый Ryzen 7 для ноутбуков оказался на 34% быстрее Ryzen 9 прошлого поколения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Серия AMD Ryzen 7000HX, также известная как Dragon Range, — это мощные мобильные процессоры, основанные на настольных чипах. Ryzen 7 7745HX не самая младшая модель в серии, однако может стать самой популярной.

Обзорщики протестировали ноутбук на базе этого процессора. В Cinebench R23 он набрал 1828 и 18606 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Так, Ryzen 7 7745HX на 15% быстрее, чем Ryzen 9 6900HX на базе Zen3+ в одноядерном тесте и на 34% быстрее в многоядерном. Интересно, что 7745HX даже достиг уровня многоядерной производительности настольного 65-Вт 7700 не-X.

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