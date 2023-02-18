Археологи нашли древнюю еврейскую купальню в Освенциме

Ученые из Польши во время раскопок в Освенциме обнаружили миквэ — еврейскую ритуальную ванну, построенную 300 лет назад. Об этом сообщает Heritage Daily.
Археологические работы в Освенциме проводились в рамках подготовки к строительству подземной автостоянки. Здесь исследователи обнаружили ряд средневековых предметов и деревянную купальню миквэ, построенную 300 лет назад.
Микве — это ванна, используемая для ритуального очищения в иудаизме. Правила строительства миквэ изложены в Торе. Одно из главных: миквэ должна быть подключена к природному источнику, питаемому рекой или дождевой водой.
Миквэ находится в хорошем состоянии, что необычно, поскольку древесина обычно разлагается и разрушается бактериями и грибами. Эта ванна находилась практически в болоте, что препятствовало размножению бактерий.
Известно, что впервые евреи поселились в Освенциме во второй половине XVI века. Найденная исследователями деревянная купальня датируется XVII-XVIII веками, а потому представляет собой историческую и архитектурную ценность, рассказывающую о жизни евреев в Освенциме.