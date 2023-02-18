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6 минут назад

Археологи нашли древнюю еврейскую купальню в Освенциме

Газета.Ru

Ученые из Польши во время раскопок в Освенциме обнаружили миквэ — еврейскую ритуальную ванну, построенную 300 лет назад. Об этом сообщает Heritage Daily.

Археологи нашли древнюю еврейскую купальню в Освенциме
Фото: Boguslaw KwiecienBoguslaw Kwiecien

Археологические работы в Освенциме проводились в рамках подготовки к строительству подземной автостоянки. Здесь исследователи обнаружили ряд средневековых предметов и деревянную купальню миквэ, построенную 300 лет назад.

Микве — это ванна, используемая для ритуального очищения в иудаизме. Правила строительства миквэ изложены в Торе. Одно из главных: миквэ должна быть подключена к природному источнику, питаемому рекой или дождевой водой.

Миквэ находится в хорошем состоянии, что необычно, поскольку древесина обычно разлагается и разрушается бактериями и грибами. Эта ванна находилась практически в болоте, что препятствовало размножению бактерий.

Известно, что впервые евреи поселились в Освенциме во второй половине XVI века. Найденная исследователями деревянная купальня датируется XVII-XVIII веками, а потому представляет собой историческую и архитектурную ценность, рассказывающую о жизни евреев в Освенциме.

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