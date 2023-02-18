Пользователи iPhone 14 Pro Max жалуются на выгорание экрана

В соцсетях начали появляться жалобы на выгоревший экран от пользователей iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Фото: Apple Apple

В качестве доказательства сайт приводит несколько фотографий, на которых виден дефект экрана. Судя по всему, во всех случаях причиной проблемы стала функция Always on Display, из-за которой на экране осталось остаточное изображения от часов и окна Dynamic Island.

Благодаря Always on Display на экране iPhone перманентно отображаются некоторые виджеты вроде часов. Со временем пиксели, используемые для отображения виджетов, теряют ряд своих свойств и начинают оставлять едва-заметный контур цифр или иконок.

MyDrivers пишет, что выгорание пикселей в OLED-экранах из-за Always on Display является широкой проблемой, которая охватывает не только устройства Apple.