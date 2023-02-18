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56 минут назад

Пользователи iPhone 14 Pro Max жалуются на выгорание экрана

Газета.Ru

В соцсетях начали появляться жалобы на выгоревший экран от пользователей iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Пользователи iPhone 14 Pro Max жалуются на выгорание экрана
Фото: AppleApple

В качестве доказательства сайт приводит несколько фотографий, на которых виден дефект экрана. Судя по всему, во всех случаях причиной проблемы стала функция Always on Display, из-за которой на экране осталось остаточное изображения от часов и окна Dynamic Island.

Благодаря Always on Display на экране iPhone перманентно отображаются некоторые виджеты вроде часов. Со временем пиксели, используемые для отображения виджетов, теряют ряд своих свойств и начинают оставлять едва-заметный контур цифр или иконок.

MyDrivers пишет, что выгорание пикселей в OLED-экранах из-за Always on Display является широкой проблемой, которая охватывает не только устройства Apple.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что инсайдер Unknownz21 опубликовал первое изображение iPhone 15 Pro с портом USB-C и новым дизайном. Визуально это тот же макет, что и у актуального iPhone 14 Pro, только с новым портом для зарядки вместо Lightning.

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