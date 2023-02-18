НАСА финансирует разработку нового типа ракетных двигателей

Кажется, что в последнее время было множество новых идей в области разработок двигательных установок для перемещения в космосе. Помимо типичного спора между солнечными парусами и химическим двигателем, существует потенциальный третий путь — ядерный ракетный двигатель. Институт передовых концепций НАСА (NIAC) предоставил грант компании под названием Positron Dynamics на разработку нового типа ракетного двигателя с осколками ядерного деления (FFRE). Он мог бы обеспечить баланс между мощностью химических двигателей и долговечностью солнечных парусов.

FFRE сам по себе не является новой концепцией, но таким двигателям необходимо решить множество технических вопросов, прежде чем можно будет говорить об их полезности. Их преимущества, такие как высокий удельный импульс и чрезвычайно высокая плотность мощности, компенсируются их недостатками, такими как необходимость создания технологии для удержания плазмы.

В Positron Dynamics хотят применить две новые разработки для этого двигателя. Во-первых, они собираются поместить расщепляющийся материал в сверхлегкий аэрогель. И во-вторых, для удержания этих частиц деления предлагается внедрить сверхпроводящий магнит.

Аэрогели - это необычайно воздушные материалы, которые выглядят неземными, когда кто-то держит их в руках, как на главном изображении выше. Встраивание в них частиц топлива для реакции деления было бы удобным способом удерживать топливо вместе, в то же время позволяя общей конструкции быть достаточно легкой для подъема на орбиту.

Однако структура самих аэрогелей мало что дала бы для удержания осколков деления, если бы они распадались на части. Для этого потребовалась бы огромная внешняя сила, и именно здесь вступает в действие сверхпроводящий магнит.