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29 минут назад

Совет главных конструкторов рекомендовал дату запуска "Союза МС-23"

Майк Габриелян

Российских космонавтов и астронавта НАСА вернут на Землю после запуска «Союза» 24 февраля. С такой рекомендацией выступил совет главных конструкторов, прошедший в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», передает ТАСС.

Совет главных конструкторов рекомендовал дату запуска "Союза МС-23"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии назначить запуск корабля "Союз МС-23" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" с Байконура на 24 февраля в 03:34 по московскому времени», - заявили в Роскосмосе.

Заседание совета конструкторов прошло в субботу.

Специалисты Роскосмоса проанализировали телеметрию и изображения внешней поверхности корабля «Прогресс МС-21» после разгерметизации системы терморегулирования. Они также осмотрели радиатор на корабле «Союз МС-23» и «не выявили повреждений».

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио была продлена из-за разгерметизации системы терморегуляции корабля «Союз МС-22», которая произошла 15 декабря прошлого года.

В феврале 2023 года из-за утечки теплоносителя корабля «Прогресс МС-21» было принято решение отложить запуск "Союза МС-23".

Наука и техника,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,РКК Энергия,Роскосмос,NASA,
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