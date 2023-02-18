Совет главных конструкторов рекомендовал дату запуска "Союза МС-23"

Российских космонавтов и астронавта НАСА вернут на Землю после запуска «Союза» 24 февраля. С такой рекомендацией выступил совет главных конструкторов, прошедший в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», передает ТАСС.

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«Совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии назначить запуск корабля "Союз МС-23" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" с Байконура на 24 февраля в 03:34 по московскому времени», - заявили в Роскосмосе.

Заседание совета конструкторов прошло в субботу.

Специалисты Роскосмоса проанализировали телеметрию и изображения внешней поверхности корабля «Прогресс МС-21» после разгерметизации системы терморегулирования. Они также осмотрели радиатор на корабле «Союз МС-23» и «не выявили повреждений».

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио была продлена из-за разгерметизации системы терморегуляции корабля «Союз МС-22», которая произошла 15 декабря прошлого года.