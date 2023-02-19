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56 минут назад

Google выпустила для видеозвонков 360-градусные виртуальные фоны

Ferra.ruиещё 1

Google Meet запускает новые 360-градусные виртуальные фоны для видеозвонков на мобильных устройствах, что компания анонсировала в прошлом месяце. Новая функция, использующая гироскоп смартфона для перемещения вместе с вами, стала доступна на iOS и Android.

Google выпустила для видеозвонков 360-градусные виртуальные фоны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Фон будет меняться в зависимости от положения вашего телефона или планшета. Так, если вы переместите телефон влево или вправо, фон будет меняться, показывая разные пейзажи. Google заявила о нескольких подобных фонах. На изображении ниже можно видеть красивый пляж, например.

Ранее Google выложила обновление своего приложения с картами. Оно небольшое, косметическое. Если раньше загруженные пользователем горизонтальные фотографии при вертикальном просмотре отображались на черном фоне, то сейчас они сменились на динамические, зависящие от самой фотографии.

Наука и техника,Google,
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