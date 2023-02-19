Google выпустила для видеозвонков 360-градусные виртуальные фоны

Google Meet запускает новые 360-градусные виртуальные фоны для видеозвонков на мобильных устройствах, что компания анонсировала в прошлом месяце. Новая функция, использующая гироскоп смартфона для перемещения вместе с вами, стала доступна на iOS и Android.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Фон будет меняться в зависимости от положения вашего телефона или планшета. Так, если вы переместите телефон влево или вправо, фон будет меняться, показывая разные пейзажи. Google заявила о нескольких подобных фонах. На изображении ниже можно видеть красивый пляж, например.