Telegram пригласит энтузиастов для улучшения мессенджера

Telegram объявил конкурс для разработчиков-энтузиастов с призовым фондом $100 тысяч. Задача — улучшить интерфейс версий мессенджера для Android и iOS, чтобы сделать более удобными функции аудио и видеозвонков.

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Работа должна реализовывать изменения в полном соответствии с дизайн-документом Telegram, в том числе все анимации и элементы интерфейса из архивов мессенджера. Но внесённые изменения, предложенные конкурсантами, не должны ухудшать стабильность и текущую функциональность приложений для iOS и Android.

Работы будут приниматься до 4 марта, результаты огласят 18 марта. Будут выбраны два победителя: по одному разработчику для iOS и Android, каждый из этих участников получит по $50 тысяч.