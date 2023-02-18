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58 минут назад

Telegram пригласит энтузиастов для улучшения мессенджера

Ferra.ruиещё 1

Telegram объявил конкурс для разработчиков-энтузиастов с призовым фондом $100 тысяч. Задача — улучшить интерфейс версий мессенджера для Android и iOS, чтобы сделать более удобными функции аудио и видеозвонков.

Telegram пригласит энтузиастов для улучшения мессенджера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Работа должна реализовывать изменения в полном соответствии с дизайн-документом Telegram, в том числе все анимации и элементы интерфейса из архивов мессенджера. Но внесённые изменения, предложенные конкурсантами, не должны ухудшать стабильность и текущую функциональность приложений для iOS и Android.

Работы будут приниматься до 4 марта, результаты огласят 18 марта. Будут выбраны два победителя: по одному разработчику для iOS и Android, каждый из этих участников получит по $50 тысяч.

Подробнее ознакомиться с условиями можно в Telegram-канале «Конкурсы Telegram».

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