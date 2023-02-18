Apple может выпустить еще один топовый iPhone

Компания Apple рассматривает возможность запуска еще одной флагманской модели iPhone, которая присоединится к уже имеющимся топовым iPhone Pro и iPhone Pro Max. Об этом в своей еженедельной колонке Power On рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

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Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что Apple хочет сделать разницу между iPhone Pro и iPhone Pro Max еще более заметной и даже переименует старшую модель в iPhone Ultra, тем более что компания уже использовала приставку Ultra в названии топовой версии фирменного процессора M1 и премиальной спортивной версии Apple Watch.

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Однако Марк Гурман утверждает, что вместо того, что переименовывать iPhone Pro Max, компания может добавить к двум уже имеющимся Pro-моделям третью, но еще более высокого уровня. Возможно, новый премиальный iPhone появится на рынке уже в следующем году, став частью флагманской серии iPhone 16.

Новая топовая модель iPhone, очевидно, будет дороже, чем iPhone Pro Max. За свои деньги она сможет предложить улучшенную камеру, более быстрый процессор и, возможно, еще больший экран. Также этот смартфон может лишиться привычного порта для зарядки.

Между тем, на возможный запуск еще более дорогой версии iPhone намекнул и генеральный директор Apple Тим Кук. В ходе недавней телефонной пресс-конференции, посвященной публикации финансового отчета, глава компании ответил на вопрос о том, является ли рост средней цены продажи iPhone устойчивым, тем более что если в 2017 году топовая модель iPhone, коей на тот момент являлся iPhone X на 256 Гб, стоила 1150 долларов (около 80,9 тыс. рублей по текущему курсу), то сейчас старшая модель — это iPhone 14 Pro Max на 1 Тб стоимостью 1600 долларов или 112,6 тыс. рублей. По мнению Тима Кука, рост цен — не проблема, поскольку на самом деле потребителей можно убедить тратить еще больше.