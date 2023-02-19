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1 час назад

Древние люди переняли у неандертальцев гены для подготовки к зиме

Газета.Ruиещё 2

Группа исследователей из Вандербильтского университета опубликовала препринт исследования в репозитории BioRxiv, согласно которому предки современных людей переняли у неандертальцев гены для адаптации к зимним условиям.

Древние люди переняли у неандертальцев гены для подготовки к зиме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Неандертальцы поселились в Евразии на 300 тыс. лет раньше первых кроманьонцев, которые переселились из Африки. По словам ученых, предкам людей было необходимо быстро приспособиться к новому световому режиму и другим условиям окружающей среды.

Ученые провели анализ 28 генов, которые влияют на циркадный ритм — биологические часы, устанавливающие режим сна и бодрствования, а также некоторые другие важные процессы в нашем организме. Как оказалось, 12 из 28 изученных генов обнаружили и в геноме неандертальца.

Они могли быть переданы нашим предкам от их европейских родственников, с которыми кроманьонцы неоднократно скрещивались. По словам исследователей, это и позволило кроманьонцам очень быстро адаптироваться к новому месту обитания.

Наука и техника,ПРЕДОК,
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