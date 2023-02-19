Древние люди переняли у неандертальцев гены для подготовки к зиме

Группа исследователей из Вандербильтского университета опубликовала препринт исследования в репозитории BioRxiv, согласно которому предки современных людей переняли у неандертальцев гены для адаптации к зимним условиям.

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Неандертальцы поселились в Евразии на 300 тыс. лет раньше первых кроманьонцев, которые переселились из Африки. По словам ученых, предкам людей было необходимо быстро приспособиться к новому световому режиму и другим условиям окружающей среды.

Ученые провели анализ 28 генов, которые влияют на циркадный ритм — биологические часы, устанавливающие режим сна и бодрствования, а также некоторые другие важные процессы в нашем организме. Как оказалось, 12 из 28 изученных генов обнаружили и в геноме неандертальца.