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45 минут назад

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты и затопят в океане 19 февраля

RT на русском

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» будет сведён с орбиты и затоплен 19 февраля, сообщил «Роскосмос».

Раскрыто решение "Роскосмоса" по неисправному «Прогрессу МС-21»
Фото: ТАССТАСС

«Главная оперативная группа управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») приняла решение о сведении грузового корабля «Прогресс МС-21» с орбиты 19 февраля», — сообщила госкорпорация.

Включение двигателя «Прогресса МС-21» на торможение для схода с орбиты запланировано на 06:15 мск. После этого корабль войдёт в атмосферу и разрушится.

По прогнозу специалистов, падение несгоревших элементов его конструкции ожидается в 06:57 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Ранее транспортный грузовой корабль отстыковался от российского сегмента МКС.

Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

Причиной неполадок в работе системы терморегулирования на корабле могло стать внешнее воздействие — например, повреждение обшивки метеоритом или космическим мусором, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Наука и техника,Юрий Борисов,РКК Энергия,Роскосмос,
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