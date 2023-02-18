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23 минуты назад

Илон Маск сделает платной двухфакторную авторизацию по SMS в Twitter

Газета.Ru

С 20 марта 2023 года двухфакторная авторизация (2FA) по SMS в Twitter станет доступна только пользователям платной подписки Twitter Blue, которая на Android стоит $8 в месяц, а на iOS – $11 в месяц. Об этом сообщает издание The Verge. Остальные методы 2FA, например при помощи физического ключа безопасности, останутся бесплатными.

Илон Маск сделает платной двухфакторную авторизацию по SMS в Twitter
Фото: Газета.руГазета.ру

В Twitter оправдывают свое решение тем, что 2FA по SMS является не очень надежным способом подтверждения личности, ссылаясь на случай четырехлетней давности со взломом аккаунта тогдашнего главы компании Джека Дорси. Хакеры клонировали SIM-карту Дорси и обошли 2FA по SMS.

Кроме того, по данным Twitter, пользователи соцсети редко пользуются обсуждаемым методом защиты. На конце 2021 год всеми способами 2FA пользовались только 2,6% пользователей Twitter (из них 74% использовали именно 2FA по SMS).

В The Verge считают, что Twitter отказывается от 2FA по SMS потому, что IT-компании нужно платить за SMS. При этом Twitter и без того испытывает финансовые трудности.

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