В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
17 минут назад

На Солнце произошла мощная вспышка

Майк Габриелян

Мощная вспышка на Солнце произошла около полуночи 18 февраля. О необычном явлении сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

На Солнце произошла мощная вспышка
Фото: Solar Orbiter/EUI Team/ESA & NASASolar Orbiter/EUI Team/ESA & NASA

Вспышка балла Х2.2 произошла незадолго до полуночи. Перед нею были зафиксированы более слабые вспышки класса С.

Ученые говорят, что на границе 2022 и 2023 годов произошел серьезный всплеск солнечной активности, завершившийся только к середине января. Сейчас Солнце сохраняет крупные группы пятен, общая площадь которых близка к максимальным историческим цифрам. Не исключено, что крупные вспышки возобновятся.

Вспышки на Солнце могут вызывать неполадки в работе спутников и технологичных приборов, основанных на электричестве и беспроводных сетях.

Обнаружено космическое облако-«головастик»

В 1989 году геомагнитная буря вызвала отключение электроэнергии у 6 миллионов жителей Канады. В 2000 году извержение привело к короткому замыканию на нескольких спутниках и отключению радиосвязи. Однако такие масштабные катаклизмы происходят редко.

Наука и техника,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий