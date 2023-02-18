На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка на Солнце произошла около полуночи 18 февраля. О необычном явлении сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Фото: Solar Orbiter/EUI Team/ESA & NASA Solar Orbiter/EUI Team/ESA & NASA

Вспышка балла Х2.2 произошла незадолго до полуночи. Перед нею были зафиксированы более слабые вспышки класса С.

Ученые говорят, что на границе 2022 и 2023 годов произошел серьезный всплеск солнечной активности, завершившийся только к середине января. Сейчас Солнце сохраняет крупные группы пятен, общая площадь которых близка к максимальным историческим цифрам. Не исключено, что крупные вспышки возобновятся.

Вспышки на Солнце могут вызывать неполадки в работе спутников и технологичных приборов, основанных на электричестве и беспроводных сетях.