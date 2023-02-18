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7 минут назад

"Прогресс МС-21" могут вновь пристыковать к МКС для выяснения причин разгерметизации

ТАСС

Сведение космического корабля "Прогресс МС-21", отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС) в субботу утром, отложено. Корабль могут вновь пристыковать к МКС для выяснения причин произошедшей 11 февраля разгерметизации, сообщили в Роскосмосе.

«Роскосмос» отложил сведение с орбиты «Прогресса МС-21»
Фото: NASANASA

"Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложено. Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля. Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там добавили, что после отстыковки грузового корабля "Прогресс МС-21", на котором ранее произошла утечка теплоносителя, от МКС и съемки его внешней поверхности визуальных повреждений не обнаружено.

«Роскосмос» сообщил о разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21»

"После отстыковки от российского малого исследовательского модуля "Поиск" Международной космической станции была проведена съемка внешней поверхности грузового корабля "Прогресс МС-21". Визуальных повреждений не обнаружено", - заявили в госкорпорации.

Наука и техника,Роскосмос,
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