«Роскосмос» отложил сведение с орбиты «Прогресса МС-21»

"Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложено. Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля. Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты", - говорится в сообщении госкорпорации.