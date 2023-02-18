«Роскосмос» отложил сведение с орбиты «Прогресса МС-21»

Сведение космического корабля "Прогресс МС-21", отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС) в субботу утром, отложено. Корабль могут вновь пристыковать к МКС для выяснения причин произошедшей 11 февраля разгерметизации, сообщили в Роскосмосе.
"Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложено. Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля. Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты", - говорится в сообщении госкорпорации.
Там добавили, что после отстыковки грузового корабля "Прогресс МС-21", на котором ранее произошла утечка теплоносителя, от МКС и съемки его внешней поверхности визуальных повреждений не обнаружено.
"После отстыковки от российского малого исследовательского модуля "Поиск" Международной космической станции была проведена съемка внешней поверхности грузового корабля "Прогресс МС-21". Визуальных повреждений не обнаружено", - заявили в госкорпорации.