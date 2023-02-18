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20 минут назад

Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту британский спутник связи

ТАССиещё 1

Американская компания SpaceX успешно осуществила в пятницу вывод на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи британской телекоммуникационной компании Inmarsat. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту британский спутник связи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по местному времени (06:59 мск).

"Успешный вывод [на орбиту] INMARSAT’S I-6 F2 подтвержден", - сообщила диктор трансляции спустя 32 минуты после запуска.

Первая ступень ракеты-носителя использовалась ранее для двух других запусков, примерно через девять минут она опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Масса спутника Inmarsat составляет 5,4 тонны, размер после раскрытия солнечных панелей - 47 м. Ожидается, что он будет эксплуатироваться на геостационарной орбите высотой около 36 тыс. км. Предыдущий вывод на орбиту аналогичного аппарата состоялся в декабре 2021 года, тогда запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя H-2A японской компании Mitsubishi Heavy Industries с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.

Наука и техника,SpaceX,
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