Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту британский спутник связи

Американская компания SpaceX успешно осуществила в пятницу вывод на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи британской телекоммуникационной компании Inmarsat. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по местному времени (06:59 мск).

"Успешный вывод [на орбиту] INMARSAT’S I-6 F2 подтвержден", - сообщила диктор трансляции спустя 32 минуты после запуска.

Первая ступень ракеты-носителя использовалась ранее для двух других запусков, примерно через девять минут она опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.