На юге Ирака найден дворец возрастом более 4500 лет и храм Шумеров

На юге Ирака обнаружены древние останки храма бога войны, земледелия и охоты Нинурты и дворца царей Шумера. Находки, возраст которых не менее 4500 лет, располагаются в провинции Ди-Кар. Их обнаружили археологи из Британского музея.

Фото: ТРК "Звезда" ТРК "Звезда"

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Британского музея Хартвига Фишера, в конце 2022 года на территории древнего шумерского города Гирсу были сделаны эти находки.

«Хотя наши знания о шумерском мире сегодня ограничены, наша работа в Гирсу и обнаружение утерянного дворца и храма обещают невероятно расширить представления науки об этой важной цивилизации, пролить свет на прошлое и обогатить будущее», - сообщает агентство.

Подробное изучение цивилизации шумеров, города Гирсу началось в 19 веке благодаря археологам из Франции. Ученые стали исследовать язык, письменность в виде клинописи на глиняных табличках.

Говоря о древнем городе, сообщается, что при помощи дронов была проведена аэросъемка. Были замечены очертания древних строений и свыше 200 табличек на дворцовых руинах. Вместе с тем приводится информация, что к храму Нинурты (Энинну) могли совершаться массовые паломничества как к самому важному религиозному сооружению древней Месопотамии.