Планетолог предлагает отправить специальный зонд для исследования Урана

Кэтлин Мандт, планетолог из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, опубликовала статью о перспективах в журнале Science, в которой утверждает, что НАСА должно отправить специальный зонд на планету Уран. Она отмечает, что в 2032 году открывается окно для запуска такого зонда.

Фото: AstroNews AstroNews

Ученые-планетологи потратили на изучение Марса гораздо больше времени, чем на изучение других планет, отчасти из-за его непосредственной близости, а отчасти из-за того, что у Марса есть поверхность, на которую могут садиться летательные аппараты. С другой стороны, планеты с плотной атмосферой труднее изучать, особенно если на них нет места для посадки.

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Тем не менее, утверждает Мандт, такие исследования важны. И инициирование разработки зонда для изучения Урана, добавляет она, было бы хорошим началом. Мандт отмечает, что сейчас подходящий период для начала планирования, потому что следующее хорошее окно для запуска зонда на Уран будет в 2032 году, когда выравнивание Юпитера с Землей позволит совершить маневр «рогатки» в направлении Урана. Она даже предлагает название для зонда – Uranus Orbiter and Probe (UOP).

Уран отличается от других планет Солнечной системы тем, что он наклонен на 90 градусов относительно траектории своей орбиты. Создается впечатление, что он катится по плоскости. Наклон также придает планете экстремальные сезонные колебания, поскольку она обращается вокруг Солнца раз в 84 года.

Только один космический аппарат за все это время отважился побывать на Уране — «Вояджер II» пролетел мимо него еще в 1986 году.

Уран считается ледяным гигантом из-за двух тяжелых элементов, составляющих основную часть его атмосферы: гелия и водорода. У него есть 27 лун, которые вращаются вокруг планеты, следуя ее странному наклону. У Урана также есть система колец.