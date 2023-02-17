Ученый описал возможный реальный первый контакт инопланетян с людьми

Главный научный сотрудник международного комитета по поиску внеземного разума объяснил, как, скорее всего, произошёл бы первый контакт землян с инопланетянами.

На дворе 2063 год, и блестящий учёный Зефрам Кохрэйн только что осуществил первый успешный испытательный полёт на «варп-двигателе», открыв людям возможность путешествий со скоростью, превышающей скорость света. Сигнатуру варпа обнаруживает ближайший вулканский корабль, экипаж которого определяет, что человечество наконец созрело для первого контакта. И именно так во вселенной «Звёздного пути » люди узнают о существовании инопланетян.