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3 часа назад

"Роскосмос": Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

Российская Газетаиещё 4

Повреждённый космический грузовик "Прогресс МС-21" в ручном режиме отстыковали от Международной космической станции (МКС). Информация об этом опубликована на сайте "Роскосмоса".

"Роскосмос": Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Корабль отстыковался от модуля "Поиск" в 5:26 по московскому времени.

Ранее сообщалось о проблемах с системой терморегулирования "Прогресса МС-21", из-за повреждения внешней обшивки грузовика произошла утечка теплоносителя.

Находящийся на борту МКС экипаж сделал снимки предполагаемого места утечки.

Напомним, "Прогресс МС-21" был запущен с космодрома Байконур 26 октября 2022 года. Космический грузовик доставил на МКС более 2,5 тонны грузов.

На этой неделе стало известно, что запуск корабля "Прогресс МС-23" отложен. "Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта этого года", - заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
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