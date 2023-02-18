"Роскосмос": Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

Повреждённый космический грузовик "Прогресс МС-21" в ручном режиме отстыковали от Международной космической станции (МКС). Информация об этом опубликована на сайте "Роскосмоса".
Корабль отстыковался от модуля "Поиск" в 5:26 по московскому времени.
Ранее сообщалось о проблемах с системой терморегулирования "Прогресса МС-21", из-за повреждения внешней обшивки грузовика произошла утечка теплоносителя.
Находящийся на борту МКС экипаж сделал снимки предполагаемого места утечки.
Напомним, "Прогресс МС-21" был запущен с космодрома Байконур 26 октября 2022 года. Космический грузовик доставил на МКС более 2,5 тонны грузов.
На этой неделе стало известно, что запуск корабля "Прогресс МС-23" отложен. "Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта этого года", - заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.