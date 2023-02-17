США требуют от SpaceX $175 млн штрафа за непредоставление данных Starlink

Федеральное авиационное управление (FAA) потребовало от американской компании SpaceX штраф в $175 млн за непредоставление агентству данных анализа траектории столкновения до запуска миссии Starlink Group 4-27 в августе 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Как передает агентство, FAA заявило, что SpaceX должна была предоставить данные непосредственно агентству минимум за семь дней до попытки запуска. Эта информация используется для оценки вероятности столкновения ракеты-носителя с одним из тысяч отслеживаемых на орбите Земли объектов.

Уточняется, что для ответа на требование FAA у SpaceX есть 30 дней.

В конце января компания SpaceX сообщала, что ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту 49 интернет-спутников Starlink.