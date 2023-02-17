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15 минут назад

Reuters: США требуют от SpaceX $175 млн штрафа за непредоставление данных Starlink

Газета.Ru

Федеральное авиационное управление (FAA) потребовало от американской компании SpaceX штраф в $175 млн за непредоставление агентству данных анализа траектории столкновения до запуска миссии Starlink Group 4-27 в августе 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

США требуют от SpaceX $175 млн штрафа за непредоставление данных Starlink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как передает агентство, FAA заявило, что SpaceX должна была предоставить данные непосредственно агентству минимум за семь дней до попытки запуска. Эта информация используется для оценки вероятности столкновения ракеты-носителя с одним из тысяч отслеживаемых на орбите Земли объектов.

Уточняется, что для ответа на требование FAA у SpaceX есть 30 дней.

В конце января компания SpaceX сообщала, что ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту 49 интернет-спутников Starlink.

Это 71-я по счету отправка мини-спутников на орбиту с мая 2019 года. К настоящему времени SpaceX уже запустила почти 3,8 тыс. таких спутников, некоторые из них перестали работать или сошли с орбиты. Пока порядка 3,5 тыс. аппаратов остаются в космосе в рабочем состоянии.

Наука и техника,SpaceX,
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