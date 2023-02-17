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27 минут назад

Учёные нашли важное различие в психике щенков и котят

Ferra.ruиещё 1

Согласно новому исследованию щенки склонны спонтанно имитировать действия человека, даже если их не вознаграждают едой (или игрушками). За котятами и волчатами такого замечено не было.

Учёные нашли важное различие в психике щенков и котят
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сначала учёные проверили, как 42 щенка, 39 котят и 8 волчат, все живущие в человеческих семьях, вели себя с новым предметом, помещённым в комнату. Далее, пока хозяин держал испытуемого, экспериментатор демонстрировал другое действие над предметом. Например, если животное предварительно коснулось предмета носом, то экспериментатор трогал его рукой. Затем исследователи наблюдали, выполнил ли испытуемый в конечном итоге то же действие с объектом.

Учёные отметили, что щенки начинали смотреть на экспериментатора нас почти сразу. Однако требовалось в четыре-пять раз больше времени, чтобы привлечь внимание волчат и котят. Кроме того, только щенки оказались склонны имитировать действие человека. Например, трогать предмет лапой так, как это делал рукой человек.

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