Учёные нашли важное различие в психике щенков и котят

Согласно новому исследованию щенки склонны спонтанно имитировать действия человека, даже если их не вознаграждают едой (или игрушками). За котятами и волчатами такого замечено не было.

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Сначала учёные проверили, как 42 щенка, 39 котят и 8 волчат, все живущие в человеческих семьях, вели себя с новым предметом, помещённым в комнату. Далее, пока хозяин держал испытуемого, экспериментатор демонстрировал другое действие над предметом. Например, если животное предварительно коснулось предмета носом, то экспериментатор трогал его рукой. Затем исследователи наблюдали, выполнил ли испытуемый в конечном итоге то же действие с объектом.