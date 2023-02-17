Apple отказала в возврате клиенту, у которого курьер украл посылку с iPhone и часами

Пользователь форума Reddit с ником isolatedparanoia рассказал, что Apple отказалась возмещать ему заказ после того, как курьер украл купленные им iPhone 14 Pro Max и Apple Watch.

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По словам пострадавшего, он заказал флагманский iPhone и часы в официальном магазине Apple на сумму $2098 (около 156,8 тыс. руб.) с доставкой. В качестве исполнителя выступал водитель Uber. По итогу курьер не доставил заказ, однако пометил его как выполненный.

Isolatedparanoia связался с поддержкой Apple. Изначально в компании согласились дослать ему лишь часы, однако позже Apple отменила возврат и отказалась возмещать часы и смартфон.

«Сегодня я потратил несколько часов, разговаривая с различными представителями Apple. В конце концов, меня соединили со старшим менеджером интернет-магазина, который сообщил мне, что расследование этого дела закрыто, и что Apple не будет проводить никаких дальнейших расследований», — поделился пострадавший.