Учёные совершили прорыв в методах лечения рака «нового поколения»

Ученые из Университета Восточной Англии стали на шаг ближе к созданию нового поколения методов лечения рака. Речь идёт о применении света.

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Новые методы лечения должны стать более целенаправленными и более эффективными, чем современная иммунотерапия рака.

В новой работе учёные создали фрагменты антител, которые не только «сливаются» со своей мишенью, но и активируются светом.

«Другими словами, вы можете активировать антитела для атаки опухолевых клеток, направляя свет — либо непосредственно на кожу, в случае рака кожи, либо используя небольшие светодиоды, которые можно имплантировать в место опухоли внутри тела», — пояснили исследователи.