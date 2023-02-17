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51 минуту назад

Учёные совершили прорыв в методах лечения рака «нового поколения»

Ferra.ru

Ученые из Университета Восточной Англии стали на шаг ближе к созданию нового поколения методов лечения рака. Речь идёт о применении света.

Учёные совершили прорыв в методах лечения рака «нового поколения»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новые методы лечения должны стать более целенаправленными и более эффективными, чем современная иммунотерапия рака.

В новой работе учёные создали фрагменты антител, которые не только «сливаются» со своей мишенью, но и активируются светом.

«Другими словами, вы можете активировать антитела для атаки опухолевых клеток, направляя свет — либо непосредственно на кожу, в случае рака кожи, либо используя небольшие светодиоды, которые можно имплантировать в место опухоли внутри тела», — пояснили исследователи.

Если учёные добьются успеха на следующих этапах своей работы, они надеются увидеть, что светоактивируемая иммунотерапия «следующего поколения» будет использоваться для лечения больных раком через 5-10 лет.

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