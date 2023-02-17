Представлен смартфон с несколькими операционными системами и без сервисов Google

Немецкий стартап Volla представил смартфон Phone X23, основным преимуществом которого стало защищенное ПО, возможность использования нескольких операционных систем и отсутствие Google-сервисов. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Фото: Volla Volla

Смартфон Volla Phone X23 получил бюджетные характеристики, а именно 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, чип MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

На задней панели устройства установлены две камеры с разрешением 48 и 8 Мп, окруженные кольцевой вспышкой, а спереди используется сенсор на 16 Мп. В Volla Phone X23 установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной на 15 Вт.

Кроме того, новинка защищена по военному стандарту MIL-STD-810H, а также от пыли и воды по стандарту IP68.

Новинка доступна в двух модификациях — с предустановленной системой Volla OS или Ubuntu Touch. Модель с прошивкой Volla OS совместима с большинством приложений Android. Кроме того, для Volla Phone X23 заявлена поддержка Miltiboot, благодаря чему можно использовать смартфон сразу с несколькими ОС одновременно. Смартфон поступит в продажу по цене в €522 (около 41,5 тыс. руб.).