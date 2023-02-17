Фотофлагман Xiaomi 13 Ultra показали на фото задолго до презентации

Фотографии предстоящего флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra были опубликованы на просторах китайской социальной сети Weibo. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Утверждается, что на опубликованном снимке показан Xiaomi 13 Ultra в белом цвете и с имитирующей кожу задней крышкой. Внимание пользователей сети в данной фотографии привлек массивный выступ, на котором установлен круглый блок камер, из-за чего верхняя область смартфона кажется более «толстой» по сравнению с другими моделями.

Вместе с тем инсайдеры раскрыли и стоимость Xiaomi 13 Ultra, которая составит 8 тыс. юаней (около 87,1 тыс. руб.) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Это на тысячу больше, чем цена прошлогоднего Xiaomi 12S Ultra или актуального флагмана Vivo X90 Pro+ с аналогичным объемом памяти.

По слухам, Xiaomi 13 Ultra получит OLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением QHD+, чип Snapdragon 8 Gen 2, а также системы из четырех 50-мегапиксельных камер. Известно, что основной модуль будет представлен сенсором Sony IMX989 с оптической стабилизацией.

Ожидается, что презентация новинки состоится в марте 2023 года. Вероятнее всего, смартфон также поступит в продажу на международном рынке.