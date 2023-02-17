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36 минут назад

Раскрыты характеристики самого дешёвого смартфона Xiaomi в 2023 г.

Ferra.ruиещё 1

В прошлом году вышел Redmi A1 — сверхбюджетная модель Xiaomi. Его «брат» по линейке — Redmi A1+ — в России предлагается сейчас за какие-то 5000 рублей. Теперь в сеть утекли характеристики преемника Redmi A2 в преддверии скорого запуска.

Раскрыты характеристики самого дешевого смартфона Xiaomi в 2023 г.
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что Redmi A2 будет иметь практически неизменный дизайн по сравнению с предшественником. Зато у него сменится процессор — будет установлен MediaTek Helio G36. Остальные характеристики перенесены из Redmi A1.

То есть можно ожидать 6,52-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD +, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, которые должны быть расширяемыми. На задней панели должна быть размещена основная 8-мегапиксельная камера и неуказанный дополнительный модуль. Смартфон будет работать под управлением Android 13 (Go Edition), а питать его будет батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт через устаревший порт microUSB.

Ожидается, что Redmi A2 поступит в продажу через несколько недель по цене 97 евро.

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