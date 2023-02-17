Samsung создала антивирус для защиты смартфонов от атак с нулевым щелчком

Samsung представила новую функцию безопасности Message Guard для смартфонов и планшетов Galaxy, которая может защитить пользователей от атак с нулевым щелчком. Такие атаки позволяют установить вредоносные программы на устройств без перехода по ссылке. Последние несколько лет они становятся всё более распространёнными.

Фото: Samsung Samsung

Атаки с нулевым щелчком часто оставляют мало следов, и жертвы могут не знать, что их устройство было скомпрометировано. Samsung утверждает, что её новая функция Message Guard может помочь предотвратить эти атаки до того, как они произойдут, автоматически помещая в карантин и нейтрализуя потенциальные угрозы, скрытые в файлах изображений форматов PNG, JPG/JPEG, GIF, ICO, WEBP, BMP и WBMP. Когда устройство Galaxy получает текстовое сообщение со вложенным изображением, Message Guard изолирует его от остальной части вашего устройства и сканирует.