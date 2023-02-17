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23 минуты назад

Хакерам удалось проникнуть в компьютерную сеть ФБР

Газета.Ru

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США сообщили о том, что в последние несколько дней бюро занималось «изоляцией злонамеренной киберактивности» в своей внутренней компьютерной сети, передает CNN.

Хакерам удалось проникнуть в компьютерную сеть ФБР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источники издания в ФБР считают, что инцидент связан с компьютерной системой ФБР в офисе в Нью-Йорке, которая использовалась для расследования дела о распространении детской порнографии. Каким образом злоумышленникам удалось подключиться к сети, пока не установлено.

«Это единичный инцидент, который удалось локализовать. Поскольку расследование не завершено, у ФБР пока нет комментариев» — сообщили в ФБР.

Ранее глава Банка России Набиуллина сообщила о росте числа кибератак на финансовую систему РФ, и подчеркнула, что главной киберугрозой для финансового сектора РФ по-прежнему остаются мошенники.

Наука и техника,Банк России,ФБР,
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