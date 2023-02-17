Хакерам удалось проникнуть в компьютерную сеть ФБР

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США сообщили о том, что в последние несколько дней бюро занималось «изоляцией злонамеренной киберактивности» в своей внутренней компьютерной сети, передает CNN.

Источники издания в ФБР считают, что инцидент связан с компьютерной системой ФБР в офисе в Нью-Йорке, которая использовалась для расследования дела о распространении детской порнографии. Каким образом злоумышленникам удалось подключиться к сети, пока не установлено.

«Это единичный инцидент, который удалось локализовать. Поскольку расследование не завершено, у ФБР пока нет комментариев» — сообщили в ФБР.