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39 минут назад

Илон Маск заявил, что Microsoft «захватила» его компанию

Газета.Ru

Глава Twitter и один из основателей компании OpenAI Илон Маск заявил, что корпорация Microsoft постепенно «захватывает» OpenAI с помощью финансирования проектов стартапа, работающего с технологиями искусственного интеллекта. Об этом он написал в Twitter.

Маск заявил, что Microsoft «захватила» его компанию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«OpenAI стала максимально прибыльной компанией с закрытым исходным кодом, эффективно контролируемой Microsoft», — написал Маск.

Бизнесмен признался, что изначально OpenAI была создана как некоммерческая компания с открытым исходным кодом.

«Именно поэтому я и назвал ее «Открытый ИИ». Она должна была стать противовесом Google», — добавил основатель компании.

По словам Маска, в результате стартап, создавший популярного чат-бота ChatGPT, оказался прочно связан с другим IT-гигантом из США, компанией Microsoft.

«Это совсем не то, что я задумывал», — заключил он.

Ранее Илон Маск утверждал, что создал OpenAI с целью не допустить невозможности человечества контролировать мощь искусственного интеллекта. Компания проводит собственные открытые разработки, чтобы ИИ не застал человечество врасплох.

Наука и техника,Илон Маск,Google,Microsoft,
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