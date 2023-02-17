Маск заявил, что Microsoft «захватила» его компанию

Глава Twitter и один из основателей компании OpenAI Илон Маск заявил, что корпорация Microsoft постепенно «захватывает» OpenAI с помощью финансирования проектов стартапа, работающего с технологиями искусственного интеллекта. Об этом он написал в Twitter.
«OpenAI стала максимально прибыльной компанией с закрытым исходным кодом, эффективно контролируемой Microsoft», — написал Маск.
Бизнесмен признался, что изначально OpenAI была создана как некоммерческая компания с открытым исходным кодом.
«Именно поэтому я и назвал ее «Открытый ИИ». Она должна была стать противовесом Google», — добавил основатель компании.
По словам Маска, в результате стартап, создавший популярного чат-бота ChatGPT, оказался прочно связан с другим IT-гигантом из США, компанией Microsoft.
«Это совсем не то, что я задумывал», — заключил он.
Ранее Илон Маск утверждал, что создал OpenAI с целью не допустить невозможности человечества контролировать мощь искусственного интеллекта. Компания проводит собственные открытые разработки, чтобы ИИ не застал человечество врасплох.