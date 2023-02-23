10 волнительных фактов о Меркурии, о которых мало кто знает

Меркурий — маленькая планета, изрытая кратерами. Его размеры едва превышают габариты Луны. Меркурий также является самой близкой планетой к Солнцу, и человечество изучает его на протяжении тысячелетий. Портал space.com собрал самые интересные факты о Меркурии.

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Меркурий — центр самых высоких температурных колебаний в Солнечной системе

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Несмотря на то, что Меркурий — самая близкая к Солнцу планета, на его поверхности все равно периодически царит невероятный холод из-за отсутствия атмосферы. Днем температура может достигать 430 градусов Цельсия, однако ночью она падает до -180 градусов. Иными словами, разница между пиковыми температурами составляет 600 градусов Цельсия — это рекордный показатель.

Меркурий — самая маленькая планета в Солнечной системе

Диаметр Меркурия составляет всего 4 876 километров: в ширину размеры планеты лишь немного превышают габариты Луны. После того, как Плутон потерял статус полноценной планеты, почетный титул самой маленькой планеты перешел Меркурию.

Меркурий пережил падение гигантского астероида

На поверхности Меркурия находится т.н. бассейн Калорис — огромный кратер диаметром в полтора километра, окруженный высокими горами. Судя по фотографиям бассейна, раньше он был заполнен лавой: падение астероида вскопало почву и вывело раскаленную магму из-под оболочки Меркурия.

Меркурий движется по необычной орбите

Меркурий проходит полный оборот вокруг Солнца каждые 88 земных дней: это означает, что планета движется со скоростью почти 47 километров в секунду — быстрее, чем любая другая планета в системе (согласно NASA). Кроме того, орбита Меркурия обладает ярко выраженной эллиптической формой. Он приближается к Солнцу на расстояние 47 млн километров, отдаляется — на 70 млн километров.

На полюсах Меркурия нашли лед

В 2012 году космический аппарат NASA MESSENGER обнаружил внутри некоторых кратеров Меркурия лед. Пять лет спустя, в 2017-м, исследователи нашли еще больше льда, разбросанного по территории северного полушария планеты. Присутствие замороженной воды на столь горячей планете может показаться аномалией, но дело в том, что Меркурий слегка наклонен по осевой плоскости. Полярные регионы планеты почти не подвергаются воздействию солнечных лучей, некоторые кратеры в принципе погружены во тьму.

Меркурий имеет металлическое ядро невероятных размеров

Металлическое ядро Меркурия составляет примерно 75% от диаметра планеты: его ширина составляет приблизительно от 3 600 до 3 800 километров. И это при том, что толщина внешней оболочки — всего 500-600 километров. Внутри ядра Меркурия содержится больше металла, чем в ядре любой другой планеты Солнечной системы, и ученые до сих пор не могут сказать, как именно оно сформировалось.

Поверхность Меркурия полностью изучена

Аппарат MESSENGER на протяжении четырех лет вращался по орбите Меркурия и передавал NASA фотографии планеты в высоком качестве. Это позволило специалистам составить первую подробную карту Меркурия.

Меркурий имеет самую тонкую атмосферу в Солнечной системе

Атмосфера Меркурия настолько тонкая, что ученым даже пришлось использовать отдельный термин — экзосфера. Она состоит, по большей части, из кислорода, натрия, водорода, гелия и калия.

У Меркурия есть странные «хвосты»

Ученые обнаружили, что Меркурий излучает потоки мелких частиц, точно так же, как это делают кометы. Их можно запечатлеть на фотографиях в длинной выдержке. Сейчас специалисты полагают, что «хвосты» появляются в результате воздействия солнечного света на натрий в экзосфере Меркурия. Свет также может высвобождать эти молекулы на поверхности планеты и выталкивать их в открытый космос.

На Меркурии бушуют магнитные торнадо