В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
52 минуты назад

Усовершенствованный LiDAR точно рассчитывает расстояние до темных объектов

InScience

Японские ученые улучшили систему LiDAR, благодаря чему она теперь может измерять расстояние даже до слабо отражающих объектов и автоматически отслеживать их движение. Она состоит из двух источников света, один из которых создает вспышку, а второй генерирует мощный сканирующий луч. С помощью программного обеспечения система автоматически распознает плохо отражающие объекты и определяет расстояние до них. Новая конструкция очень компактна и помещается на ладони, она может дополнить многие устройства. Так, она поможет роботам и дронам лучше ориентироваться в окружающей среде. Результаты исследования опубликованы в журнале Optica.

Японцы усовершенствовали систему LiDAR
Фото: Susumu Noda, Kyoto UniversitySusumu Noda, Kyoto University

Система LiDAR является важным компонентом роботов, дронов, транспортных средств, а также приборов, использующихся в горнодобывающей промышленности. Система излучает свет в виде лазера и замеряет, через какое время отраженный от объекта свет вернется на приемник. Так LiDAR обнаруживает и определяет расстояние до объектов. Существуют разные типы LiDAR систем, например, в некоторых источником света является короткая вспышка. Такие приборы устанавливают расстояние сразу до нескольких объектов. Однако они плохо фиксируют предметы, слабо отражающие свет, например черные автомобили, так как камера не обнаруживает такой тусклый свет. Эту проблему можно решить, если увеличить мощность вспышки. Но это приведет к избытку сигналов от хорошо отражающих объектов и затруднит точные измерения.

Видео дня

Японские ученые придумали, как решить эту проблему. Их 3D-лидарная система на базе DM-PCSEL (фотонно-кристаллического лазера с двойной модуляцией) состояла из двух источников света: один генерировал вспышки, а второй создавал сканирующий луч. Луч обеспечивал точечное освещение узкими лазерными потоками, а вспышка освещала широкое поле зрения и позволяла получить полное 3D-изображение. Авторы обнаруживали обычные объекты с помощью вспышки, а те, которые плохо отражали свет, освещали лучом.

Кроме того, исследователи разработали и внедрили программу, позволяющую лидарной системе автоматически распознавать плохо отражающие объекты на изображениях с камеры, а затем измерять до них расстояние с помощью луча, даже если предметы двигались. В эксперименте ученые поместили белый и черный объект в поле зрения и вручную перемещали последний. Положение черного предмета распознавалось по разнице в контрасте между ним и фоном. На следующем кадре включался сканирующий пучок и измерял расстояние до черного объекта в режиме реального времени. Таким образом, новая конструкция может улучшить ориентацию дронов в пространстве, а также использоваться в робототехнике и горной промышленности.

«С помощью нашей лидарной системы роботы и транспортные средства смогут надежно и безопасно перемещаться в динамичных средах, не теряя из виду плохо отражающие объекты, такие как черные металлические автомобили. Внедрение этой технологии, например, в автомобили сделало бы автономное вождение более безопасным», — рассказывают авторы исследования.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий