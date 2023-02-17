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1 час назад

Apple поменяла русскую клавиатуру на iPhone

Газета.Ru

Американская компания Apple добавила новую функцию для русской раскладки клавиатуры на смартфонах iPhone — поддержку набора текста свайпами. Об этом сообщает iPhones.ru.

Отмечается, что впервые функцию показали в iOS 13, вышедшей в 2019 году. Тогда она была доступна для других языков, включая английский. Спустя почти четыре года печать свайпами стала доступна и для русскоговорящих пользователей мобильных гаджетов Apple.

Функция пока появилась в бета-версии iOS 16.4. Ее можно самостоятельно установить на iPhone или дождаться полноценного обновления.

С момента выхода свайпов в iOS 13 россиянам с «айфонами» приходилось скачивать сторонние клавиатуры с полезной функцией. Теперь она доступна без каких-либо дополнительных приложений. По мнению многих пользователей, свайпы ускоряют набор текста и сокращают количество ошибок.

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Для включения свайпов после установки бета-версии iOS 16.4 необходимо перейти в «Настройки», выбрать «Основные» и нажать пункт «Клавиатуры». В списке нужно включить тумблер «Проведение пальцем для ввода».

Ранее министерство внутренней безопасности США призвало всех граждан страны срочно обновить свои iPhone до версии iOS 16.3.1 в связи с опасными уязвимостями.

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