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57 минут назад

Microsoft объяснила, почему чат-бот Bing сходит с ума

Мария Иванова

На прошлой неделе Microsoft выпустила новую версию поискового движка Bing, который задействует ИИ-технологии в виде продвинутого чат-бота. Большинство специалистов похвалило обновление, т.к. искусственный интеллект действительно помогает в поиске информации, но в последние дни все больше пользователей начали замечать, что Bing не так хорош, как говорили эксперты.

Microsoft объяснила, почему чат-бот Bing сходит с ума
Фото: MicrosoftMicrosoft

Например, в одном разговоре чат-бот упрекал собеседника в том, что он зря тратит его время. В другом Bing отказался показывать расписание сеансов «Аватар: Путь воды», настаивая на том, что фильм еще не вышел в прокат, потому что 2023 год якобы еще не наступил. Когда пользователь попытался поправить ИИ, ответив, что тот ошибается, бот немедленно назвал человека «упрямым и неблагоразумным. Форумы и социальные сети полны скриншотов переписок, где Bing либо проявляет неуравновешенное поведение: от экзистенциального кризиса до требований извиниться за грубость.

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Официальный блог Microsoft опубликовал развернутый текст, где разработчики объяснили ситуацию. Как оказалось, корпорация не рассчитывала, что новый чат-бот станет инструментом для «социального развлечения». Длинные переписки, где пользователь задает 15 вопросов и больше, способны вывести ИИ из равновесия. Bing может начать повторяться или поддаваться на провокации, которые обманным путем вынуждают его озвучивать неправильные (или неэтичные) ответы. По словам разработчиков, это происходит из-за того, что длинная череда вопросов вводит ИИ в заблуждение: он «забывает», о чем вообще шла речь в диалоге. Чтобы исправить баг, Microsoft может выпустить специальный инструмент, который позволяет перезагрузить контекст разговора или аннулировать его.

Разработчики также объяснили, что иногда модель пытается отвечать пользователю в том же тоне, в котором он задал вопрос — эта попытка подстроиться под человека периодически приводит к непредвиденным последствиям. Инженеры Microsoft считают, что смогут скорректировать баланс, предоставив пользователям больше контроля. Кроме того, компания планирует добавить в Bing настройку, позволяющую выбрать между более точными, фактическими ответами и более креативным диалогом.

Наука и техника,Microsoft,
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