Веганство может быть вреднее для климата, чем потребление мяса

Ученые из Университета штата Джорджия выяснили, что веганство может наносить больше вреда планете, чем умеренное употребление мяса. Исследование опубликовано в Journal of Political Ecology.

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Животноводство — один из главных источников парниковых газов, которые вносят существенный вклад в глобальное изменение климата. Поэтому многие люди отказываются от мяса и других животных продуктов.

Ученые выяснили, что многие соевые продукты, которые веганы используют для получения достаточного количества белка, производят вдали от потребителя. Чаще всего — в Индии, Малайзии и Нигерии. Для этого подвергают вырубке большие участки лесов. Таким образом веганы могут неумышленно вредить жителям этих стран.

Кроме того, транспортировка продуктов сама по себе сопряжена с выбросом парниковых газов. Вред приносит также транспортировка пальмового масла — еще одного частого компонента веганской диеты.