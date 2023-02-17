В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
22 минуты назад

Journal of Political Ecology: веганство может быть вреднее для климата, чем потребление мяса

Газета.Ru

Ученые из Университета штата Джорджия выяснили, что веганство может наносить больше вреда планете, чем умеренное употребление мяса. Исследование опубликовано в Journal of Political Ecology.

Веганство может быть вреднее для климата, чем потребление мяса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Животноводство — один из главных источников парниковых газов, которые вносят существенный вклад в глобальное изменение климата. Поэтому многие люди отказываются от мяса и других животных продуктов.

Ученые выяснили, что многие соевые продукты, которые веганы используют для получения достаточного количества белка, производят вдали от потребителя. Чаще всего — в Индии, Малайзии и Нигерии. Для этого подвергают вырубке большие участки лесов. Таким образом веганы могут неумышленно вредить жителям этих стран.

Кроме того, транспортировка продуктов сама по себе сопряжена с выбросом парниковых газов. Вред приносит также транспортировка пальмового масла — еще одного частого компонента веганской диеты.

Исследователи также продемонстрировали, что малые животноводческие фермы с короткими цепочками поставок могут наносить меньший вред окружающей среде, чем крупные производители, поэтому в целом умеренное потребление мяса может быть более полезно для планеты, чем массовый переход на веганство.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий